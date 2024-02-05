Halkın temel ihtiyaçları karşılanmalı

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Maraş merkezli depremlerin depremlerin birinci yılında Adıyaman’daki yıkıma ilişkin sosyal hizmet raporunu açıkladı. Raporu SES Adıyaman Şubesi Eş başkanı Halil İbrahim Aydın sundu. Raporda öne çıkanlar özetle şöyle:

• Depremin üzerinden tam bir yıl geçmesine rağmen zorlu kış şartlarında bölge halkının karşılanamayan ısınma gibi temel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

• Bölge halkının güvenliği açısından binaların güvenli bir şekilde dönüşümü sağlanmalıdır.

• Sosyal çalışma görevlisi tanımı altında bölgede görevlendirilen sosyal hizmet emekçilerinin, eğitimlerini aldıkları disiplinler göz önüne alınarak görevlendirmeleri sağlanmalıdır. Özellikle Yas Terapisi ve Afetlerde Sosyal Hizmet Çalışmaları kapsamında eğitimi bulunan personellerin görevlendirilmesi, AFAD Akreditasyonu almış kurumlardan öncelikli destek alınması yüksek fayda sağlayacaktır.

• PSD çalışmalarının konu hakkında formasyonu olan kişiler tarafından yapılması, bölgede görevlendirilen emekçilerin koordinasyonlarının sağlıklı bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

• Bölge halkının AFAD çalışanlarına ulaşımları kolaylaştırılmalıdır.

• Özel gereksinimi olan bireylerin, ihtiyaçlarına uygun eğitim ve bakım hizmetlerini almaları sağlanmalıdır.

• Depremzedelerin yerel ekonomik faaliyetlere ve işgücü piyasasına katılımları sağlanmalıdır.

• Adıyaman İlindeki Sosyal Hizmet Kuruluşlarının kapasitesinin ve imkanlarının bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir.

• Engelli bireylerin ya da yaşlılık nedeniyle kaynaklara erişimde zorluk yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında kişiye özgü çalışmalar hayata geçirilmelidir.

• Aile içi ihmal ve istismar vakalarına yönelik önleyici politikaların hayata geçirilmesi, 6284 sayılı Kanunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, kadınlara yönelik ilave psikolojik destek hizmetlerinin sunulması gerekmektedir.