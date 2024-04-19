Halkın verdiği vekaleti kötüye kullanmak suç

Haber Merkezi

Tekirdağ’da yaşayan Salim Koçak adlı vatandaş, seçimden önce 3 aylık maaşı peşin alan, ancak yeniden vekil olamayan 310 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Salim Koçak, “Milletin verdiği vekaleti kötüye kullanmak başlı başına suçtur. Buna kimsenin hakkı yoktur” dedi.

27’nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girememişti. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödenmişti.

Mayıs ayının yarısı ve haziran aylarında vekil olmadıkları halde fazladan ücret alan 314 vekilden; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Eski AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, ‘’Biz bu parayı hak etmedik’’ diyerek parayı iade etmişti.

Tekirdağ’da yaşayan Salim Koçak adlı yurttaş, 310 eski milletvekili ile TBMM başkanı hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.