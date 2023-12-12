Halkın yararına bir bütçe çıkmadı

Haber Merkezi

CHP Lideri Özgür Özel, bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu’nda genel başkan olarak ilk konuşmasını yaptı.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde konuşan Özel, " Sosyal devleti savunan, verimli üretimi önceleyen bir siyasi parti olarak gıda, sağlık, barınma ve enerji krizinde çözüm üreten bir bütçe görmek isterdik. Böyle bir bütçe sunulmadı" dedi. Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: "Biz Sevr’i yırtıp atıp Lozan’ı imzalayanların yoluyuz. Diğerleri Sevr’i imzalayan yoldur. Biri 6. filo gelince ona karşı direnen solcu öğrencilerin karşısında dikilenlerin yoludur. Bizim yolumuz 6. filoyu denize dökenlerin yoludur. Bizim yolumuz meşrutiyetler ilan eder meclisler kurar, diğer yol 17 Nisan referandumu ile anayasayı askıya alan yoldur. AKP tek başına son 20 yıldır iktidarda. Bütün bütçeleri kendisi yaptı. Şunu ortaya koyuyordu: Biz Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız. 2023 yılı için AKP’nin ortaya koyduğu kişi başı milli gelir 25 bin dolarken 11 bin dolar olarak gerçekleşti, hedefin yarısı bile değil. Enerji ve gıda güvenilirliğine yönelik stratejik yatırımlar beklenirdi, bu yatırımlar yapılmadı. Sosyal devleti savunan, verimli üretimi önceleyen bir siyasi parti olarak gıda, sağlık, barınma ve enerji krizi de çözüm üreten bir bütçe görmek isterdik. Böyle bir bütçe sunulmadı."