Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023: Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Halkla İlişkiler bölümüne girmek isteyen adaylar ise Halkla İlişkiler taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023

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