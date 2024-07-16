Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023: Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Halkla İlişkiler bölümüne girmek isteyen adaylar ise Halkla İlişkiler taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Halkla İlişkiler bölümüne girmek adaylar ise Halkla İlişkiler taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Halkla İlişkiler taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023
Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|443,43746
|2145
|SÖZ
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|419,9298
|5470
|SÖZ
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|413,72251
|7043
|SÖZ
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|408,26208
|8831
|SÖZ
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)
|405,87669
|9723
|SÖZ
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|363,12292
|43699
|SÖZ
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|361,53188
|45882
|SÖZ
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|359,3101
|49160
|SÖZ
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|358,83517
|49886
|SÖZ
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|355,13028
|55669
|SÖZ
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|353,01011
|59144
|SÖZ
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|351,9888
|60944
|SÖZ
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|346,13016
|71663
|SÖZ
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|340,38227
|83604
|SÖZ
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|333,7415
|99571
|SÖZ
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|332,11882
|103747
|SÖZ
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|327,42912
|116562
|SÖZ
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|322,344
|131733
|SÖZ
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|320,76078
|136608
|SÖZ
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|306,01153
|189993
|SÖZ
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|295,20174
|237174
|SÖZ
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|292,33521
|250736
|SÖZ
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|291,06228
|256920
|SÖZ
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|285,27734
|286303
|SÖZ
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|282,03235
|303632
|SÖZ
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|281,94689
|304040
|SÖZ
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|279,92766
|315152
|SÖZ
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|271,89701
|361147
|SÖZ
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|267,97254
|384861
|SÖZ
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|267,88591
|385400
|SÖZ
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)
|267,54348
|387471
|SÖZ
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|264,48728
|406688
|SÖZ
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|263,67955
|411822
|SÖZ
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|261,29323
|427114
|SÖZ
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|260,68824
|431034
|SÖZ
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|260,03147
|435293
|SÖZ
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|259,88399
|436241
|SÖZ
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|259,57592
|438248
|SÖZ
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|256,20755
|460761
|SÖZ
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|253,69211
|477904
|SÖZ
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|252,22579
|488187
|SÖZ
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
|252,19119
|488403
|SÖZ
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|249,9533
|504267
|SÖZ
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|241,50021
|565650
|SÖZ
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|240,66854
|571851
|SÖZ
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|240,233
|575102
|SÖZ
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|236,17996
|605334
|SÖZ
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)
|234,28176
|619727
|SÖZ
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|233,44923
|626068
|SÖZ
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|225,74888
|687237
|SÖZ
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
|225,35273
|690570
|SÖZ
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
|220,27439
|733539
|SÖZ
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|219,18388
|742571
|SÖZ
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|219,05225
|743615
|SÖZ
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|219,0366
|743717
|SÖZ
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|218,6103
|747152
|SÖZ
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
|215,99933
|767193
|SÖZ
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)
|207,24591
|809400
|SÖZ
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|205,88329
|811957
|SÖZ
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÖZ