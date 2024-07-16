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Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023: Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Halkla İlişkiler bölümüne girmek isteyen adaylar ise Halkla İlişkiler taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023: Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Halkla İlişkiler bölümüne girmek adaylar ise Halkla İlişkiler taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Halkla İlişkiler taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Halkla İlişkiler başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023

Halkla İlişkiler Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)443,437462145SÖZ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)419,92985470SÖZ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)413,722517043SÖZ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)408,262088831SÖZ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)405,876699723SÖZ
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)363,1229243699SÖZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım361,5318845882SÖZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım359,310149160SÖZ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)358,8351749886SÖZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım355,1302855669SÖZ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)353,0101159144SÖZ
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım351,988860944SÖZ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)346,1301671663SÖZ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)340,3822783604SÖZ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım333,741599571SÖZ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)332,11882103747SÖZ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım327,42912116562SÖZ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım322,344131733SÖZ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)320,76078136608SÖZ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım306,01153189993SÖZ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım295,20174237174SÖZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım292,33521250736SÖZ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım291,06228256920SÖZ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım285,27734286303SÖZ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım282,03235303632SÖZ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım281,94689304040SÖZ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım279,92766315152SÖZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım271,89701361147SÖZ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım267,97254384861SÖZ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım267,88591385400SÖZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)267,54348387471SÖZ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)264,48728406688SÖZ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)263,67955411822SÖZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım261,29323427114SÖZ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım260,68824431034SÖZ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)260,03147435293SÖZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)259,88399436241SÖZ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım259,57592438248SÖZ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım256,20755460761SÖZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım253,69211477904SÖZ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)252,22579488187SÖZ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)252,19119488403SÖZ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım249,9533504267SÖZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)241,50021565650SÖZ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım240,66854571851SÖZ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)240,233575102SÖZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)236,17996605334SÖZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)234,28176619727SÖZ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)233,44923626068SÖZ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)225,74888687237SÖZ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)225,35273690570SÖZ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)220,27439733539SÖZ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)219,18388742571SÖZ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)219,05225743615SÖZ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)219,0366743717SÖZ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)218,6103747152SÖZ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)215,99933767193SÖZ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)207,24591809400SÖZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)205,88329811957SÖZ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)DolmadıDolmadıSÖZ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli)DolmadıDolmadıSÖZ
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Halkla İlişkiler ve TanıtımDolmadıDolmadıSÖZ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSÖZ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSÖZ
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