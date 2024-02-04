Halklar ayakta

Dünyanın dört bir tarafında kitleler meydanlarda. Sokaklara çıkan kitleler neoliberal politikalardan emperyalist müdahalelere ve aşırı sağcı tehdide karşı mücadelenin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünyanın dört bir köşesinde halklar piyasacılığa, neo liberal dayatmalara, zorbalık ve savaş politikalarına karşı meydanlarda. Yer kürenin zengin kuzeyinde de yoksul güneyinde de alanlara çıkan kitlelerin talepleri benzer.

Daha iyi bir yaşam isteyen, açlık, sömürü ve militarist politikalara karşı çıkan kitleler meydanlardan iktidarlara seslenirken “artık yeter” diyor.

Eylemler dalgası yayılırken sokaklardan, meydanlardan çarpıcı görüntüler geliyor.

ALMANYA

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ırkçılığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) protesto etti. AfD’nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor. AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

ARJANTİN

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei tarafından hazırlanan ve kendisine Kongre'ye danışmadan anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi amaçlayan "Torba Yasa"ya karşı tepkiler dinmiyor. Başkantte kitleler Kongre binası çevresinde bir araya gelerek protestoya devam etti. Göstericiler ateş yakarak yolları kapattı. Yüze yakın kişi gözaltına alındı.

HOLLANDA

İsrail’in Gasse’deki saldırılarına karşı da alklar ayakta. Hollanda’nın idari başkenti Lahey’deki tren istasyonunda, Filistin’e destek için oturma eylemi düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı. Eylemciler, İsrail’e destek veren hükümete tepki gösterdi. Yemen, Ürdün ve İngiltere’de de Tel Aviv’in durmayan saldırganlığına karşı alanlarda kitlesel eylemler gerçekleştirildi.

İTALYA

Avrupalı çiftçiler, artan maliyetler ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına karşı eylemlerini sürdürüyor. İtalya’dan Belçika ve Fransa’ya çiftçiler, tarım sektöründeki sorunların giderilmesini talep ediyor. İtalya’da çiftçiler traktörlerle yolları kapadı. Brüksel’deki Avrupa Parlamento Binası önünde çiftçiler, tekerlek ve pankart yaktı. Çiftçimer Belçika-Hollanda sınırında da yollara barikat kurdu.

YUNANİSTAN

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler hükümetin yeni üniversite reformunu protesto etmek için sokaklara döküldü.