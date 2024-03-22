Halklar büyük yıkımlarla karşı karşıya

TKP’nin seçim çalışmalarına destek için Türkiye’ye gelen Yunanistan’ın üçüncü büyük kenti Patras’ın Komünist Belediye Başkanı Kostas Peletidis, deneyimlerini anlattı

POLİTİKA SERVİSİ

TKP’nin davetiyle İstanbul’a gelen Yunanistan Komünist Partisi’nin Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis, İstanbul’da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile gazetecilerle buluştu.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) ile aralarında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunu belirten TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan “Türkiye’de bizim her zaman şikayetçi olduğumuz bir seçim atmosferi vardı, yıllardır ‘Türkiye siyasetten arındırılıyor, partiler parti olmaktan çıkıyor, kişiler öne çıkarılıyor’ diyorduk, ama hiçbirimiz bu seçimlerde gördüğümüz kepazeliği beklemiyorduk” dedi.

Siyasi programlara, dünya görüşlerine, ideolojik referanslara dair bir tartışma yürütülmesini sağlayamadıklarını belirten Okuyan, “Siyaset yerine kişileri tartışıyoruz. O kişilerin de siyasi görüşlerini değil, hangisinin hangisine daha iyi laf soktuğunu tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ’Yİ ÖZLEMEYE BAŞLADIK

“Liberal Demokrat Parti’yi (LDP) özlemeye başladık” diyen TKP Genel Sekreteri, “Kimsenin ne dediği belli değil. Ve buna sol partiler de dahil oldu. Siyaset taraflar arasında olur. Biz tarafları olmayan bir seçimde yurttaşlarımızı taraf olmaya çağırıyoruz, bu çok yorucu. Karşımıza faşistler, sosyal demokrasiye gerçekten inanan sosyal demokratlar, İslamcılar çıksın. Olmuyor. Herkes kalıptan kalıba giriyor” ifadelerini kullandı.

ANKET ŞİRKETLERİ MANİPÜLASYON ARACI

Okuyan, toplantıda, seçim anketlerine ve bu anketleri yapan şirketlere de tepki gösterdi. “TKP’nin birtakım yakışıksız yöntemlerle yok sayılmaya çalışılması çabalarına girmek istemiyorum, biz komünist partisiyiz, alışığız” diyen Okuyan, “Bütün anket şirketleri birilerinin manipülasyon aracı” yorumunda bulundu.

PELETİDİS: HER İKİ ÜLKEDE DE SORUNLAR BENZER

Kemal Okuyan’ın ardından sözü Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis aldı. Her iki ülkede de büyük yıkım ve mağduriyetlere neden olan politikalarla karşı karşıya olunduğunu belirten Yunan Belediye Başkanı, “Halkın güvenliği ve ihtiyaçları iki ülkede de birer maliyet olarak görülüyor ve sermaye gruplarının kârları uğruna feda ediliyor. Azınlığın kârlarına hizmet edilmesi için değil ço-ğunluğun ihtiyaçlarının karşılanması için komünistlerin her yerde güçlendiği bir mücadeleye ihtiyacımız var” dedi.

Patras, Yunanistan’ın Batı Yunanistan bölgesinin başkenti ve 215 bin nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri. Ülkenin “batıya açılan kapısı” sayılan Patras, bu nedenle Yunanistan’ın önemli ticari limanlarından birine sahip. Öte yandan şehir, özellikle teknoloji eğitiminde öne çıkan bilim araştırma merkezleri ve Patras Karnavalı’yla öne çıkan canlı bir kültür sanat hayatına sahip.

Peletidis, “Hükümetlerin halk düşmanı politika-ları nedeniyle karşılaştığımız zorluklara rağmen deneyimlerimiz komünistlerin bir değişim yara-tabileceğini gösteriyor: Komünistler her zaman halkın çıkarlarını savunurlar. Hep doğruyu söy-ler, asla burjuva partilerinin temsilcileri gibi halkı aldatmazlar. Halk düşmanı düzenin bir parçası olan belediyelerde komünistlerin bulunması bü-yük bir anlam taşıyor. Çünkü belediyeler aslında halka hizmet etmesi gereken kurumlar olmasına rağmen, pratikte, sermayedarlar için halkın para-sı kullanılarak her tür anlaşmanın yapılığı kâr kaynakları olarak işliyor” dedi.

‘PATRAS’TAKİ KOMÜNİST BELEDİYE, ÇÖLDE BİR VAHA DEĞİL, MÜCADELE ŞART’

Toplantıdaki gazetecilerin “Patras’ta üç dönemdir yönetim sizde, bu süreçte dar gelirlilerin hayatı nasıl değişti?” sorusuna Peletidis, gerçekçi olmayan beklentilere girmemeyi, mücadele etmenin zorunluluğunu vurgulayan bir yanıt verdi: “İşçi sınıfının hayatı Yunanistan genelinde nasıl bir hayat sürüyorsa, hatta Türkiye’de nasıl bir hayat sürüyorsa, Patras’ta da çok farklı değil. Başkalarının emeğini sömürenlerin hayatları da öyle. Biz Patras’ta şunu söylüyoruz: ‘Siz işçiler, ne fark var aranızda? Çıkarlarınız ortak değil mi? Sorunları-nızın gerçek nedenleri kim? Siz sömürenler değil mi bu sorunların sorumlusu? Servet sahibi olanlar kimleri kullanarak bu zenginliğe sahip oluyor?”

Peletidis, belediye olarak kendilerinin “Çoklar, bir tarafa geçelim, diğer tarafı karşımıza alalım, hükümeti de o tarafa alalım, mücadele edelim, ifşa edelim, durumumuzun gerçek nedenleri nedir anlatalım” çağrısında bulunduklarını belirtti.

“Biz çölde vaha değiliz, ama nefes alıyoruz. Karşı cepheyi sıkıştırıyoruz. Gençler haklarını savun-mayı öğreniyor. Yıkanmış beyinleri uyandırıyoruz. Işığı aydınlatıyoruz. Haysiyetimiz var. Bunlar az şey mi?”

‘KAMUSAL ALANLARA SERMAYE GÖZ DİKTİ, BİZ KAZANDIK’

Peletidis, Patras’ta kamusal alanlar üzerinde sermayeyle halk arasında karşı karşıya geliş yaşandığını belirterek, “Biz kazandık. İş merkezleri yapmak istiyorlardı, biz buraları büyük parklar, meydanlar yaptık” dedi.

Emekçilerin çocuklarının tatile gidemediğini belirten Peletidis, “Biz ücretsiz çocuk kampları yap-tık. Mahalle içlerine çocuklar için oyun merkezleri yaptık. Anaokulları ücretliydi, biz ücretsiz yaptık ve sayılarını artırdık” dedi.

Patras’ta ailelerin çocuklarını eğitimlerine destek için dershanelere gönderdiğini belirten Peletidis, “Peki yoksul çocukları nereye gidiyor? Bizim kurduğumuz halk kütüphanelerine” dedi.

Yerel yönetimler açısından en kritik başlıklardan biri, bütçe. Peletidis, halkın bütçesini artırmak için Patras’tan Atina’ya kadar 220 kilometre yolu Patras halkıyla birlikte yürüyerek eylem yaptıklarını ve bu eylem sonunda kazandıklarını belirtti.

Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, Yunanistan’da da spor, halkın en önemli ilgi alanlarından biri. Peletidis, “Yunanistan’ın en büyük stadyumunu inşa ettik Patras’ta” dedi.

NATO’YA KARŞI MÜCADELEYE

Gazetecilerin Ukrayna’da süregiden savaşa dair sorusuna yanıt veren TKP Genel Sekreteri, “TKP ve YKP olarak iki partinin de önceliği, kendi ülkelerimizin sıcak çatışmanın tarafı olmasının önüne geçmek ve NATO’ya karşı mücadeleyi yükseltmek” dedi.

Okuyan, meselenin yalnızca Ukrayna savaşından da ibaret olmadığını belirterek, “Türkiye ve Yunanistan halkları da, birilerinin çıkarları öyle ge-rektirdiğinde düşman haline getirilmeye çalışılan halklar. Biz Yunan yoldaşlarımızla bu konuda çok net kararlar aldık, hazırlıklarımız, ilkelerimiz var. İki ülke arasında böyle bir çatışmanın gündeme gelmesi halinde var gücümüzle bunun karşısına dikileceğiz” dedi.

Peletidis, Okuyan’ın görüşlerine katıldığını belirterek, “Kimin çıkarlarına bu savaşlar? Emperyalistlerin çıkarına. Biz emperyalistler arasındaki bu çatışmalara taraf olmayacağız” dedi.

Peletidis, Türkiye’yle Yunanistan arasındaki geri-lime de değinerek, “Bakın, Yunanistan iki uçak alıyor, sonra Türkiye dört tane alıyor, Yunanistan sekiz tane alıyor, bu böyle gidiyor. Kim ödüyor bunların parasını? Halklar ödüyor, biz ödüyoruz. Biz bunu bitiririz” dedi.

Yunan başkandan depreme hazırlık yorumu: Esas mesele iktidar mücadelesi

Gazetecilerin Patras’ta da yakın zamanda dep-remler yaşandığını belirterek nasıl bir hazırlık yaptıkları sorusuna Peletidis, Patras’taki yapı stoğunu güçlendirmek başta olmak üzere her tür-lü hazırlığı yapmaya çabaladıklarını ifade etti.

Ancak Peletidis’e göre deprem hazırlığında bunlar yeterli değil. Mesele, merkezi bütçenin nasıl kullanıldığında, dolayısıyla siyasi iktidarda düğümleniyor.

“Bugün Yunanistan’da evlerimizi, okullarımızı depreme dayanıklı hale getirmek için kaynak var mı? Var. Ama o kaynağı birileri ‘yatırım’ için kul-lanıyor, ‘projeler’ için kullanıyor. Kaynak var, ama halk için kullanılmıyor. İşte biz bunun mü-cadelesini veriyoruz. Onlar bizim kaynaklarımıza el koymaya çalışıyorlar, biz de onlarınkine. Biz kazanırsak deprem sorunu çözülür, onlar kazan-dığı sürece çözülmez.”