Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kısa adı DEM Parti oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu. HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı.

"Seçeneklerimiz tükenmedi ve tükenmeyecek" diyen Doğan, Yargıtay'ın kararını da şöyle eleştirdi:

"Biz çelmelere karşı seçeneksiz değiliz. En az 30 yıllık demokratik siyaset mücadelesindeki tecrübelerimizle sabit. Çok kez yeni parti kurmak zorunda kaldık ama Türkiye'nin demokrasi, adalet ve barış mücadelesinde iz bırakmayı başardık."

"MAYAMIZ HARFLER DEĞİL HALKLARDIR"

Parti tüzüğünde de Yargıtay'ın istediği değişikliklerin yapıldığını aktaran Doğan, "Bizim mayamız harfler değil halklardır. Partimizin özü ve mayası barış ve demokrasi mücadelesidir. Bizi tarihe yazdıran, direniş azmimiz ve mücadelemizdir" dedi.

"DEM; NEFES, SÖZ VE ANDIR"

Partinin yeni kısa isminin anlamından da bahseden Doğan, şöyle konuştu:

"DEM, aynı zamanda nefes, söz, an ve zaman anlamlarıyla da bizi tarif ediyor. DEM devrandır, bu devran kayyumlardan başlayarak değişecek. Kayyumları göndermemize kısa süre kaldı."

Doğan, adaylık başvurularını da 20 Aralık'a kadar uzattıklarını söyleyerek özellikle gençlerin ve kadınların aday olmasını istediklerini söyledi.

Yargıtay'ın kararının ardından itiraz seçeneğini de değerlendiren parti yetkilileri, hukukçular ile yapılan görüşmelerin ardından yeni bir kısaltma bulmaya karar vermişti.