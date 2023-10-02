Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak. Bu ay içinde Budapeşte’de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı.

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Fotoğraflar: AA