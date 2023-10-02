Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak
Usta oyuncu Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak. Bu ay içinde Budapeşte’de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği "Maria" filminde Angelina Jolie ile birlikte başrolleri paylaşacak.
Jacqueline Kennedy biyografisi Jackie ve Leydi Diana biyografisi Spencer’ı da hazırlayan Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Ranini.tv’de yer alan habere göre; Angelina Jolie’nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis’i canlandıracak.
ÇEKİMLER BU AY BAŞLAYACAK
Bu ay içinde Budapeşte’de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. Maria, ünlü sopranonun 1970’lerin Paris’indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak.