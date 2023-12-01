Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman

Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin yer aldığı 'Türk Dedektif' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

İçerik platformu TV+; Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığındaki 'Türk Dedektif' dizisinin ilk fragmanını paylaştı.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin yer aldığı polisiye dizi, 15 Aralık’tan itibaren ilk kez ve sadece TV+’ta yayınlanacak.

İstanbul'da geçen polisiye dizide Haluk Bilginer, Müfettiş Çetin İkmen karakteriyle yer alıyor. Dedektif Mehmet Süleyman’ı Ethan Kai, Dedektif Ayşe Farsakoğlu’nu ise Yasemin Kay Allen canlandırıyor.

İngiliz yazar Barbara Nadel’in kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul’unda geçen polisiye drama türündeki dizi 8 bölümden oluşuyor. Senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstleniyor.