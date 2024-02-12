Haluk Levent'ten CHP'nin teklifine ret

CHP yönetiminin Hatay Belediye Başkan adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürüldüğü iddia edildi. Teklifi doğrulayan Levent, "Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek, kabul etmedim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in A Takımı, ana gündem maddesinin Hatay olacağı MYK toplantısını bugün gerçekleştirilecek.

Toplantıda, adaylığı ile ilgili tartışmalar yaşanan ve değiştirilebileceği yönünde sinyaller verilen Lütfü Savaş’a yönelik gerçekleştirilen son anket ele alınacak.

Savaş’ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği tartışılırken gözler CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstermesi olası yeni isme çevrildi.

HALUK LEVENT İDDİASI

Gazete Murat Ağırel, CHP yönetiminin Hatay Belediye Başkan adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürdüğünü yazdı.

CHP yönetimi Hatay Belediye Başkanlığı için Haluk Levent’e teklif götürdü. — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 12, 2024

LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Haluk Levent, CHP iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Levent, CHP’nin üç gün önce kendisine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı teklifi getirdiğini söyledi.

Levent, "AHBAP başkanıyım. Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek, kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent’le konuştum.

CHP’nin üç gün önce kendisine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı teklifi getirdiğini söyledi.

Levent, bana şunları anlattı:

“AHBAP başkanıyım. Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek, kabul etmedim.” — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 12, 2024

HATAY KRİZİ

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hatay’da yaşanan protestolar üzerine yeniden yapılan anketin sonuçları doğrultusunda adaylığı geri çekilirse Lütfü Savaş’ın yerine belirlenen isim, bugün kamuoyuna ilan edilecek.