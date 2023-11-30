Haluk Levent'ten Gazze'ye destek konseri: Gelirini çocuklara bağışlayacak

Kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren sanatçı Haluk Levent, 17 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde Gazze’ye destek konseri vereceğini açıkladı. Levent, konser gelirinin Gazze’deki yaralı çocukların tedavisi için kullanılacağını belirtti.

Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, İsrail’in saldırılarında yaralanan Gazzeli çocuklar için yardım konseri vereceğini duyurdu.

Sanatçı, 17 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserden elde edilecek gelirin Gazze’de yaralı çocukların tedavisinde kullanılacağını açıkladı.

Konseri sosyal medya üzerinden duyuran Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Gazze belediye başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim.

Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin."