Hamas, BMGK'nin kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı.

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "BMGK'nin bugün yaptığı acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm Siyonist güçlerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesini sağlayacak kalıcı bir ateşkese ulaşmanın gerekliliğini vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Esir takasının önemine değinilen açıklamada, "Her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılmasına izin veren bir esir takası sürecine bir an önce girişmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

BMGK'nin kararına değinilerek, Gazze'nin tüm bölgelerinde Filistinlilerin hareket özgürlüğü ve insani ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında can veren, aylardır enkaz altında kalan Filistinlilerin defnedilebilmesi amacıyla Gazze Şeridi'ne enkaz kaldırmak için ağır makinaların ulaştırılması ihtiyacına değinildi.

Hamas, "Ateşkes çağrısına uyması ve Filistin halkına karşı soykırım savaşını durdurması için BMGK'yi İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Hamas, uluslararası kararlara ve uluslararası hukuka uygun olarak Filistin halkımızın başkenti Kudüs olmak üzere bağımsız, egemen Filistin devletini kurma hakkını, geri dönüş ve kendi kaderini tayin hakkını teyit eder" denildi.

NE OLMUŞTU?

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.