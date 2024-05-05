Hamas heyeti, Kahire’den ayrıldı: Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlar

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.. Bir Hamas yetkilisi, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci tıkanıklığın ardından yeniden başlarken Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile ateşkes müzakereleri için bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirterek, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını ifade etti. Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" dedi.

İSRAİL 1 HAFTA MÜHLET VERMİŞTİ

İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edilmişti.

Hamas yönetiminin esir takası için Gazze’de kalıcı ateşkes şartında ısrar ettiği, İsrail’in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor.

Tel Aviv’in kalıcı ateşkes yerine bir kısım esirin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük geçici ateşkes önerdiği ifade ediliyor.

The Wall Street Journal, adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas’ın Gazze’de saldırılarını sürdüren İsrail ile uzun vadeli bir ateşkes istediğini yazdı.

Mısırlı yetkililer, Hamas’ın, İsrail’in olası ateşkese saygı göstereceği konusunda ABD’den garanti istediğini kaydetti.

İsrail’in mutabakata varılması durumunda Refah’a saldırıyı süresiz olarak ertelemeyi düşündüğünü belirten Mısırlı yetkililer, Tel Aviv’in Hamas’a bir hafta süre tanıdığını, aksi halde Refah’a kara saldırısı başlatacağını da ifade etmişti.