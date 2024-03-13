Hamas iddiaları yalanladı: BAE merkezli haber asılsız

Hamas, Gazze'de ateşkesle ilgili “uluslararası teklif aldıkları” yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, Al Arabiya tarafından yayımlanan habere ilişkin, "Al Arabiya'nın Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır. Detayların konuşulması için Kahire'ye bir heyetin gideceği de gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Hamas, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey kaynaklarına dayandırılan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Al Arabiya'nın, Hamas'tan üst düzey bir yetkiliye dayandırarak Gazze'de uzatılabilecek bir ateşkes ve yerinden edilmiş insanların aşamalı olarak dönmeleriyle ilgili Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır. Detayların konuşulması için Kahire'ye bir heyetin gideceği de gerçeği yansıtmıyor."

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda, "Nazi soykırımına maruz kalan" Filistin halkının duygularıyla oynanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, basın organlarından da doğru ve güvenilir haberler yayınlamaları istendi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.