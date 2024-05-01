Hamas ile Fetih uzlaşma yoluna girdi

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Çin, Pekin'de görüşen Filistinli rakip gruplar Hamas ve El Fetih'in uzlaşma yolunda "cesaret verici ilerleme" kaydettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, iki grubun temsilcilerinin Çin tarafından davet edildiğini ve "Filistin uzlaşmasını teşvik etme konusunda derinlemesine ve samimi bir diyalog kurmak için geldiklerini" söyledi. Lin, temsilcilerin "birçok spesifik konu üzerinde tartıştıklarını ve cesaret verici ilerleme kaydettiklerini" vurguladı.

Lin daha fazla detay vermese de Pekin'deki toplantı, Çin'in kendisini Ortadoğu'da, ABD ve Batılı ülkelere alternatif bir arabulucu olarak konumlandırmaya yönelik son girişimi oldu. Gazze'yi kontrol eden Hamas ile Batı Şeria merkezli Filistin devletini yöneten FKÖ'nün en büyük bileşeni olan El Fetih arasında 2006'dan bu yana gerilim var.