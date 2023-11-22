Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük ateşkes anlaşmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama

İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşmasına ABD'den ilk yorum geldi. ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD Başkanı olarak ABD'li esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.

Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Öte yandan, Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.