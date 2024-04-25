Hamas lideri Haniye'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti

Hamas Lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Ölen İsmailağa lideri Kılıç için İsmailağa Camii'nde gerçekleştirilen taziye ziyaretinin fotoğrafı cemaat hesaplarından paylaşıldı.

Hamas Lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Ölen İsmailağa lideri Kılıç için gerçekleştirilen taziye ziyaretinin fotoğrafı Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cemaatin kurucusu Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ziyareti şu sözlerle paylaştı: "Hamas lideri İsmail haniye ve beraberinde ki heyetle şeyhimiz Hasan efendi hz taziyesi için tekkemiz ismailağa camiine teşrif ettiler Mübarek olsun"