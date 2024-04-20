Hamas lideri Haniye İstanbul’da

Haber Merkezi

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı devam ederken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kuvayı Milliye” olarak tanımladığı Hamas’ın lideri İsmail Haniye bugün İstanbul’a geliyor. Erdoğan ile Haniye’nin görüşmesinde Gazze’de süren İsrail saldırıları, ateşkes çabaları ve insanı yardımlar masadaki önemli başlıklar arasında.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri de bugün İstanbul’da olacak. Mısırlı Bakan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la biraya gelecek. İki bakanın görüşmesinin temel önceliği de yine Filistin meselesi olacak.

Ortadoğu’da İsrail saldırganlığı nedeniyle diplomasi trafiği hızlanırken gerilim de bir hayli yüksek. İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail Gazze’deki saldırılarını devam ettiriyor. İsrail’in Gazze’ye saldırıları 7 aydır sürerken, İran ile İsrail arasında da artan gerilim ve savaşın bölgeye sıçrama ihtimali bu ziyaretleri kritik hale getiriyor.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in Türkiye ziyaretinin tarihi 13 Mayıs olarak açıklandı. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mitsotakis, Erdoğan ile normalleşme süreci çerçevesinde bir araya geleceğini söyledi.