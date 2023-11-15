Hamas, Şifa Hastanesi’ni kullandığına dair iddiaları yalanladı

İsrail ordusu, dün gece Hamas’ın kullandığını ileri sürdüğü Gazze’nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Şifa Hastanesi’ne baskın düzenledi. Hamas ise iddianın asılsız olduğunu belirterek sağlık merkezlerinin, Cenevre Sözleşmesi ile korunduğunu vurguladı.

İsrail Savunma Güçleri (IDF), Gazze’nin en büyük hastanelerinden biri olan Şifa Hastanesi’nin Hamas tarafından askeri amaçlı kullandığını ileri sürerek dün gece geç saatlerde hastaneye baskın düzenledi.

IDF, baskına dair yaptığı açıklamada “IDF güçleri, istihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda Hamas'a yönelik hassas ve hedefli bir operasyon yürütüyor” dedi.

"AMAÇ, GAZZELİLERİ GÜNEYE ZORUNLU GÖNDERMEK"

Hamas, baskına dair bugün yaptığı açıklamada “Sağlık personeli ve çok sayıda ülke içinde yerinden edilmiş insan, Cenevre Sözleşmesi tarafından korunan bir sağlık tesisine yönelik barbarca saldırıyla karşı karşıya” dedi.

Açıklamada “Beyaz Saray ve Pentagon'un, direnişin Şifa Tıp Kompleksi'ni askeri amaçlarla kullandığını iddia eden asılsız işgal söylemini desteklemesi, işgalcilere sivillere karşı daha fazla katliam yapılmasına yeşil ışık yaktı” ifadeleri yer aldı.

Hamas açıklamasında İsrail’in amacının Gazzelileri kuzeyden güneye doğru yer değiştirmeye zorlamak olduğunu ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na ait resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi’ni dört bir yandan kuşattığını ve iki saat boyunca ağır silahlarla vurduğunu belirtti.