Hamas'tan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Heniyye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Haniyye Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
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