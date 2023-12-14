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Hamas'tan Saadet Partisi'ne taziye telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.

Güncel
  • 14.12.2023 15:21
  • Giriş: 14.12.2023 15:21
  • Güncelleme: 14.12.2023 15:27
Kaynak: AA
Hamas'tan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
Fotoğraf: AA

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi. 

Heniyye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Haniyye Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

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