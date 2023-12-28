Hamas yetkililerinin konuşmacı olduğu ortaya çıktı, CHP'li belediye etkinliği iptal etti

Yeni Dünya Vakfı'nın CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği "Filistin Dayanışma Gecesi" etkinliğe Hamas temsilcilerinin geleceğinin ortaya çıkmasının ardından iptal edildi.

Yeni Dünya Vakfı'nın Ankara'da bulunan CHP'li Yenimahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği “Filistin Dayanışma Gecesi” iptal edildi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre belediye yetkilileri, vakfın afişlerle etkinliği duyurmasının ardından, konuşmacılardan haberdar olmadıklarını belirterek, “Konuşmacıların kim olduğunu öğrendiğimiz itibaren başkan yardımcımız etkinliğin iptal edilmesi talimatını verdi” açıklaması yaptı.

Yeni Dünya Vakfı, 30 Aralık’ta “Filistin Dayanışma Gecesi” düzenleyeceğini afişlerle duyurdu.

Afişte, etkinliğe Hamas lideri Halid Meşal’in video konferans ile katılacağı bilgisi yer aldı.

Meşal’in yanı sıra etkinlikte Hamas sözcüsü, Hamas Temsilcisi ve Filistin’den temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.

Etkinliğin Yenimahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

"KONUŞMACILARDAN HABERİMİZ YOKTU"

Kongre Merkezi’ni vakfa kiralayan CHP’li Yenimahalle Belediyesi basın müdürlüğü yaptığı açıklamada etkinlik başvurusunun Saadet Partili yöneticiler tarafından yapıldığını belirterek, “Bize Filistin ile dayanışma gecesi düzenleyeceklerini söylediler. Biz de etkinlikte kimlerin olacağını sorduğumuzda, ‘parti yöneticilerimiz konuşmacı olacak’ dediler. Filistin meselesi hepimiz için aynı öneme sahip. Ancak etkinlik afişinde yer alan kimi isimler tasvip edebileceğimiz kişiler değil. Konuşmacıların kim olduğunu öğrendiğimiz itibaren başkan yardımcımız etkinliğin iptal edilmesi talimatını verdi” dedi.