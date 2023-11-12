Hamaset zirvesi

İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze’yi aralıksız bombalamaya devam ederken Arap ve Müslüman liderlerin Riyad’daki zirvesinden hamaset dışında bir şey çıkmadı. 36 günda öldürülen Filistinlileren sayısı 11 bini geçti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail'in 36 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze için Arap ve Müslüman ülkelerinin liderleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Hamas liderlere, İsrail'in saldırılarının "derhal" durdurulması için "tarihi ve kesin bir karar" almaları çağrısında bulunurken İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde hamaset dışında somut bir karar çıkmadı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerini yineledi. "Bu zirve, acı ve olağanüstü bir dönemde yapılıyor" diyen Bin Selman, bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun işgalin ve kuşatmanın sona ermesi, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini kaydetti.

İŞGAL BİTMEDEN ASLA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin’e ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Abbas, İsrail’in iki devletli çözüm imkanını ortadan kaldırdığını belirterek Filistin halkının meşru hakları üzerinde pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Gazze Şeridi’nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, BMGK’ya Filistin devletinin BM'ye tam üyeliğini onaylaması çağrısı yaptı. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) de Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Filistinlilerin topraklarından sürülmesini kabul etmeyeceklerini ifade etti, derhal, koşulsuz ateşkes talep ettiklerini söyledi. Ürdün kralı Abdullah da, sürgün politikasının kirli bir planın işareti olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de İsrail'in barbarlığının son bulması gerektiğini kaydetti.

Reisi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede “herkesin safını belirlemesi gerektiğini” söyledi. Gazze için eylem vakti geldiğini söyleyen Reisi, "İslam ülkeleri, Siyonist rejimle özellikle enerji alanında her türlü siyasi ve ekonomik ilişkisini derhal sonlandırmalıdır" çağrısında bulundu. Reisi, İsrail sorununun tek çözümünün ise “denizden nehre kadar bir Filistin devletinin kurulması” olduğunu ve bunun da Filistin’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi halkların katılımıyla düzenlenecek referandumla gerçekleşebileceğini ifade etti.

SESSİZLİK UTANÇ VERİCİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde yaptığı konuşmada "Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir" diye konuştu.