Hamburg Havalimanı'nda alarm: İran'dan gelen uçakta arama yapıldı

Almanya'da, Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa ilişkin "saldırı tehdidi" içeren bir e-posta alındığı ifade edildi. Uçağın yerel saatle 12.20'de Hamburg'a indiği ve özel bir alana çekildiği, uçakta aramalar yapıldığı aktarıldı.

Dünya 09.10.2023 16:12 Giriş: 09.10.2023 16:12

Güncelleme: 09.10.2023 16:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv (AA)