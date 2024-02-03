Hamile çalışan istifaya zorlandı, sonra da atıldı

Emek Servisi

Demirören Medya’da çalışırken hamile kalması nedeniyle istifaya zorlanan ve daha sonra işten çıkarıldığı iddia edilen bir işçi için basın açıklaması yapıldı. Demirören Medya’nın finans departmanında çalışan bir işçiye, hamile kalması üzerine yöneticilerinin baskı ve mobbingine maruz kaldığı öne sürüldü.

Sol’un haberine göre şirket yöneticileri, işçinin hamile kalmasını gerekçe göstererek istifa etmesi yönünde baskı oluşturdu. İstifa baskısına direnen işçi, yöneticileri tarafından işten çıkarıldı. Patronların Ensesindeyiz (PE) ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), kadın işçiyle birlikte Demirören Medya’nın önünde basın açıklaması düzenledi. Kadın işçi, konuşmasında “Çocuk haberine kadar üstlerimin övgü ile bahsettiği bir insandım. Hamile kalmamın ardından istifam istenerek karşılığında iki maaş teklifinde bulunuldu. Buradayım, çünkü kadınların anne olmak için kariyerinden vazgeçmek zorunda bırakılmasına karşıyım” dedi.