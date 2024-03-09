Hamile kadın 5 çocuğuyla sokakta kaldı

İstanbul Sultangazi’de eşi 1 hafta önce sınırdışı edilen Suriyeli Ruveyde K., ev sahipleri tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden çıkarıldı. Çocuklarıyla beraber bir depoya sığınan kadın, oradan da atıldı. Çevre sakinleri tarafından bir Kuran kursuna kısa süreli olarak yerleştirilen Ruveyde K. ve 5 çocuğu geri gönderme merkezine teslim edildi. Mahalleliler, “Biz burada elimizden geldiği kadar herkesi aradık, belediye olsun, kaymakamlık olsun. Herhangi bir yanıt alamadık” dedi. Ruveyde K.'nin ikizlere hamile olduğu ve 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Ruveyde K., eşinin sınırdışı edilmesinden birkaç gün sonra ev sahibi tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden çıkarıldı.

Çocuklarıyla birlikte sokakta kalan ve ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenilen Ruveyde K., çevre sakinleri tarafından bir depoya yerleştirildi. Depo sahibinin durumu öğrenmesinin ardından oradan da çıkarılan aile, sokakta kalınca mahalleli bu kez Ruveyde K. ve çocuklarını bir Kuran kursuna yerleştirdi.

Daha sonra Ruveyde K. ve 5 çocuğunun Selimpaşa geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi. Ruveyde K.'nin 2 çocuğu daha olduğu öğrenildi.

BİR ÇOCUĞU YURDA YERLEŞTİRİLDİ



Mahalle sakinlerinden Mustafa Kazcı, "Mal sahibi arkadaşımız, onları çıkartmış. Çalışanlardan biri de anahtarı teslim etmeden önce bu aileyi buraya getirmiş yerleştirmiş. Bu kişilere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Geldik baktık. Bir anne, 5 çocuk. Galiba çocuklarından biri de polisler tarafından alınarak yurda yerleştirilmiş. Diğer çocuklara bir işlem yapılmamış. Biz burada elimizden geldiği kadar herkesi aradık, belediye olsun, kaymakamlık olsun. Tanıdığımız bildiğimiz herkese haber verdik. Herhangi bir yanıt alamadık" diye konuştu.

“DÜŞÜK TEHLİKESİ VAR”

Tevhide Özbey, "5-6 kişiler, anne dün geç geldi. Saat 11.00'e kadar gelmedi. Biz geldik burada çocuklara yardım ettik. Yemek, içecek, yatak getirdik. Hiç fayda etmedi yer soğuk. Olmuyor böyle sabah 07.00 'de geldim hepsi yerde yatıyordu. İnsanın içi parçalanıyor, insan dayanamıyor. Ben şahsen çok üzüldüm, çok da ağladım. Bu akşam da hiç uyuyamadım. Öyle bir strese girdik. Komşulardan Allah razı olsun herkes bir şeyler getirdi, yemek, para. Her şey yemek ve parayla bitmiyor" dedi.

Ayşe Kazcı, "Toplam 7 çocuğu var, ikizlere de hamile. Şu an düşük tehlikesi de var, durumu baya kötü. Kadın sancılı, çocuklar sefil halde. Üstlerinde başlarında hiçbir şey yok. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.