Hamile kadına köpek beslediği için saldırı: "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadına, "köpek beslediği" gerekçesiyle bir erkek saldırdı. Olayda küçük çocuk yaralanırken, kadın çocuğunu düşürdü. Saldırıya maruz bırakılan kadın, "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete giden hamile kadın tanımadığı erkek tarafından saldırıya maruz bırakıldı.

17 Temmuz'da yaşanan olayda Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle markete gitti. Bir şüpheli, "Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?" diyerek önce köpeğe tekme attı, ardından genç kadını darp etti. Olay sonrasında düşük yaptığını söyleyen kadın, “Korkudan dışarı çıkamaz hale geldim” dedi.

İHA'nın haberine göre; bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden saldırgan erkek yere düştü. Bu duruma sinirlenen şahıs, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak darp etmeye başladı.



Saldırgan erkeğin oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Cansel Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.



"BANA MEYDAN DAYAĞI ATTI"



Başından geçenleri anlatan Cansel Dursun, “Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. ‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı” diye konuştu.



"DAYAK YÜZÜNDEN DÜŞÜK YAPTIM"



Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen Dursun, “Bu aralar tehdit alıyorum. Beni döven şahsın abisi kapıma gelerek, ‘Biz Hür Dava Partiliyiz, seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacaksın' gibi tehditler savurdu. 28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım. Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.



Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen Cansel Dursun, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum” ifadelerini kullandı.



“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir” diyen Dursun, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.