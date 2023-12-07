"Hamiyet" 10 Ocak'ta gala yapacak

Tiyatro yazarı ve senarist Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı "Hamiyet" Müzikal tiyatro oyunu 10 Ocak 2024'te gala yapacak.

Senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenlik koltuğunda yer aldığı "Hamiyet" müzikal tiyatro oyunu 10 Ocak 2024'te Maximum Aximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

kaleme aldığı "Hamiyet" Müzikal tiyatro oyunu 10 Ocak 2024'te gala yapacak.

Madanoğlu'nun kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstlenecek.

Müzikalin şarkı sözlerini İrfan Alış kaleme aldı. Müzikler ise Peyk grubu hazırladı.

Hamiyet müzikal tiyatrosunun oyuncu kadrosunda ise Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik, Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy ve Serdar Ersoy yer alıyor.

Tek perde olarak sahnelecek olan "Hamiyet" oyununun süresi ise 105 dakika.

Oyunun tanıtımından...

"Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan Hamiyet, yoksul ve yorgun hayatına, bambaşka bir hayal dünyasına sığınarak katlanabilmektedir. O dünyada Hamiyet, önemli ve değerli biridir, bir müzik grubunun hem söz yazarı hem gözbebeğidir. O anlarda özgürce şarkılarını söyler, dans eder ve en önemlisi asla yalnız hissetmez. Ancak yaşadığı ve tanık olduğu ihanetler, aşağılanmalar ve hayal kırıklıklarından sonra Hamiyet’in gerçekle bağı iyice kopar. Sonunda hem evini, hem de hayal arkadaşlarını kaybeder ancak herkesin aksine, onu unutmayı reddeden bir çocuğun belleğinde ve Peyk şarkılarında sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir.

80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında, hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…"