Hamza Dağ ve Ümit Özlale aynı etkinlikte: "İzmir bir partinin kalesi değil"

AKP ve İYİ Parti'nin İzmir adayları Hamza Dağ ve Ümit Özlale, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin etkinliğine katıldı. Dağ, "İzmir'de 5 yıl daha makyajla, birtakım algı operasyonlarıyla vakit geçirme lüksümüz yok" dedi. Özlale ise "İzmir'in bir partinin kalesi olmadığını" belirtti.

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Hamza Dağ, "Bizim İzmir'in sorunlarını 5 yıl daha öteleme şansımız yok. İzmir'de 5 yıl daha makyajla, birtakım algı operasyonlarıyla vakit geçirme lüksümüz yok. Bugün bize bunu çok iyi hatırlatıyor. 30 Ekim depremi bize diyor ki, İzmir'imizin yüzde 60'a yakını depreme dayanıksız. Sadece çarpık kentleşme olduğu yerleri söylüyorum. İmara uygun olan yerlerde de karot testi yapılsa belki farklı bir pozisyon daha çıkar. Onun için yerinde yeni yaşam ya da güvenli konutlar işini başlatmak zorundayız. Çok iş var. Ama bir yerinden başlamak zorundayız. 25 yılda, her yıl 5 bin konut olsa 125 bin konutu bir noktaya getirmiş olurduk" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ise deprem bölgelerinde belediye başkan adaylarının önceliğinin kentsel dönüşüm olması gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümü önemsediklerini ifade eden Özlale, "Ben buradan sözünü veriyorum. Biz İzmir'i çok daha güzel ve afetlere dirençli kent haline getirmeliyiz. İstihdam konusunda ben sabah otobüsle İzmir'e gelip öğleden sonra belediyede çalışanlara karşıyım. Belediyeler kişiye göre iş bulma değil, işe göre liyakatli insanları bulma kurumları olmalıdır" diye konuştu.

Özlale, İzmir'in bir partinin kalesi olmadığını belirterek, "Burası Cumhuriyet'in, özgürlüğün, zenginliğin kalesi olmuş. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kalesi olmuş ve hiçbir partinin kalesi olamayacak kadar da kadim bir kültüre sahip" dedi.