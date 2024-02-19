'Hanedan' skandalı sürüyor: Atatürk'e "Selanik'ten gelen dönme" deyip beddua ettiler

II. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e yapılan hakaretler büyük tepkiye yol açarken ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor. Orhan Osmanoğlu ve Diyanet personeli olan Halil Konakcı'nın da "amin" diyerek bedduaya katıldıkları görülüyor.

II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

II. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e yapılan hakaretler büyük tepkiye yol açarken ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor. Orhan Osmanoğlu ve Diyanet personeli olan Halil Konakcı'nın da "amin" diyerek bedduaya katıldıkları görülüyor.

Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuldu. Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı'nın ise gülerek “Amin” dediği görüldü. Görüntülerde Orhan Osmanoğlu da yer alırken kimsenin Şevki Yılmaz'ın sözleri ve kimsenin tepki göstermemesi dikkat çeken bir skandal olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin bir başka nikah şahidi ise eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alarak düğünde konuşan Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Ortaylı'nın bu sırada sağına dönüp bir şeyler söylediği görüldü.

Ortaylı'nın tavır göstermemesi sosyal medyada tartışmalara neden olurken kendisinden açıklama geldi.

Ortaylı, yaptığı yazılı açıklamada "Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâIıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır" dedi.