"Hanginize sıkayım" demiş: Ercan D. isimli erkek, 17 yaşındaki Melek'i başından vurdu

Fatih'te Ercan D. isimli erkek, otomobilin içinde yanındakilere silah doğrultarak, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" diyerek 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurdu. Ailenin anlattığına göre, Ercan D. ağır yaralanan Melek Nur'u hastanenin önüne bırakıp, kayıplara karıştı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Ercan D. isimli erkek, 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından silahla vurduktan sonra hastanenin önüne bırakıp kaçtı.

Olay, yeni yıla girerken saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Melek Nur'un ailesinin anlattığına göre, Melek Nur yılbaşını kutlamak üzere Nisa A. (17) ve Ercan D. (32) ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Melek Nur'u başından vurarak ağır yaraladı. Ercan D. daha sonra Melek Nur'u otomobili ile hastaneye bırakıp kayıplara karıştı.

Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

"DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ"

"Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar" baba Bülent Özgener, "Hastanenin önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım" şeklinde konuştu.

"UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI VAR"

Baba Özgener, "Bu yanlarındaki Nisa isimli kızla uzun süredir beraberler. Ama kız ailesinden kopuk. Benim kızımla tanıştıktan sonra iş patlıyor. Kız uyuşturucu satıyordu. Benim kızıma da sattırmaya çalışmışlardır. Vuran çocukta uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçakçılığı yapıyor. İlk gördüğümde her tarafı şişmişti. Boynunda yaralar vardı. Belki de kızıma başka şeyler de yapacaklardı bunlar. Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın iki tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir? Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne işi olabilir benim kızımla" dedi.