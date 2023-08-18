Hanifi Zengin, Başakşehir’e atandı

Haber Merkezi

İstanbul'da düzenlenen eylemlerde özellikle gazetecileri engellemesi ve tehdit etmesiyle bilinen polis amiri Hanifi Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hakkında tehdit şikayetiyle soruşturma başlatılan, tacizden suç duyurusu bulunan emniyet amiri Hanifi Zengin, İl Emniyet Müdür Yardımcılığından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.

YENİ İLÇE MÜDÜRÜ

Bianet'te yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) belirlenen müdür ve amir tayinlerinin ve İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin açıklanmasının ardından il içi atamalar yapıldı. Hanifi Zengin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. Zengin, İstanbul Güvenlik Şube Müdürüyken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu. Cumartesi Anneleri eyleminde Emep Milletvekili İskender Bayhan’ın danışmanı Ekinsu Danış, Hanifi Zengin tarafından fiziksel ve sözlü şiddete uğradığını anlatmıştı.