Hanönü, bakır madeniyle zehirleniyor: 34 ekoloji kurumundan ortak tepki

34 ekoloji kurumu, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaklaşık 3 yıldır bakır madeni çıkaran Acacia Madencilik’in kimyasal atıklarının ilçe merkezinden geçen kanal suyuna karışmasına ortak tepki gösterdi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi, İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında işletilen Acacia Maden İşletmeleri tarafından zehirleniyor. Maden şirketinin doğaya zarar vermesine tepki gösteren 34 ekoloji kurumu ortak bir açıklama yayınladı.

İşte yapılan ortak açıklama:

"İlbak Holding ve Akfen ortaklığına ait Acacia Madencilik’in Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde işlettiği bakır madenin atıkları ilçe merkezinden geçen kanal suyuna karışmış, tüm ilçe merkezi kimyasalların ve ağır metallerin karıştığı kanal suyu ile zehirlenmiştir. Şirket, Kızılırmak havzasını besleyen Gökırmak Nehri’ni de kimyasal atıklarıyla zehirlemektedir. Fay hattının üzerinde ve iki okulun hemen yanında yer alan 5 milyon tonluk atık barajındaki kayma tehlikesi ise halk sağlığını tehdit etmekte ve afet güvenliği açısından büyük zaaf oluşturmaktadır.

Adeta bir şantiyeye dönen ilçede çevre katliamları büyük bir rahatlıkla gerçekleştirdiği gibi maden şirketi daha da büyümeyi hedefliyor. Mevcutta 1900 hektarlık alanda çalışma yapan şirket, yeni sahalarla bölgeyi tamamen yok etme planları kurmakta. Şirket, içinde onlarca köyün bulunduğu ve endemik türlerin yaşadığı 8000 hektarlık araziyi daha yok etmek üzere.

HANÖNÜ’NDEKİ KİRLİ İLİŞKİLER AĞI AÇIĞA ÇIKARTILSIN, SALDIRILARLA YILMIYORUZ

Kurduğu kirli ilişkiler ağı üzerinden tüm kurumları etkisizleştiren Acacia Maden Şirketi; valiliği, kaymakamlığı, belediyeyi kontrolü altına almıştır. Basına da yansıdığı gibi; yasadışı biçimde deşarj edilen kimyasalları belgeleyen Mehmet Soysal uzun zamandır taciz ve tehditlerle yıldırılmaya çalışılırken, 6 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde de ‘madene karşı şikayetini geri çek’ tehditleriyle fiziksel saldırılara uğramıştır.

Tehditler savurarak, pusu kurup saldırarak can güvenliğini ortadan kaldıran, çeteci, mafyacı zihniyet, şiddet sopasını kullanarak baskı ve korkutma politikasıyla Hanönü’nde doğayı korumak adına yapılan dernekleşme çalışmalarının da önünü kesmeyi hedeflemekte. Olayın kamuoyuna duyurulmasını, bu tür bilindik, şiddet içeren yöntemlerle engellemeye çalışmaktalar.

Gerçekler duyurulmasın diye iletişim ve haberleşme özgürlüğü önünde de engeller yaratılarak Hanönü Çevre Platformu’nun X hesabındaki 10 tweete ve basında yer alan bazı haberlere erişim engeli kararı getirildi.

MADEN ŞİRKETLERİNE VE ÇETELERE KARŞI YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlçede yaşayan herkesi kontrolü altına almaya çalışan şirketin bölgeyi adeta işgal ettiğini görmekteyiz. İş sahası açtıklarını, bölgeyi kalkındırdıklarını iddia edenler, insan ve çevre katliamı yapmaktan çekinmeyenler bu ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedirler. Hanönü özelinde olan bu şiddet ve kırım fırtınasının ülkenin her yerine yayılmasına uğraşan bu çetelere karşı kolektif bir direniş göstermek zorundayız.

Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan ekoloji hareketleri olarak şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını, maden şirketine karşı mücadele eden dostlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını ve Hanönü’nde yaşamın yeniden var edilmesini, Gökırmak ve Kızılırmak’ın korunmasını istiyoruz. Bilinsin ki, hiçbir yaşam savuncusu yalnız değildir, ilçelerimizin maden şirketlerince yok olmasına sessiz kalmayacak, yaşam alanlarımızı çetelere bırakmayacağız!"

İmzacı kurumlar

Ankara Kent ve Ekoloji Ağı

Ayvalık Tabiat Platformu

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)

Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu

Bursa Su Kolektifi

Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)

Çine Yaşam Platformu

Divriği Yaşam ve Doğa Platformu

Doğa için Sanat Derneği

Doğanın Çocukları

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

Ekoloji Birliği

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

Green Justice Platform

İkizdere Dernekler Federasyonu

İklim Adaleti Koalisyonu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube Ekoloji Komisyonu

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu

Kuşadası Çevre Platformu

Malatya Çevre Platformu

Mersin Çevre ve Doğa Derneği

Munzur Çevre Derneği

Ortak Yaşam Ekososyal İşletme Kooperatifi

Polen Ekoloji Kolektifi

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP)

Validebağ Direnişi

Validebağ Gönüllüleri

Validebağ Savunması

Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Geliştirme Derneği

Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu

Yeryüzü Ekoloji Kolektifi