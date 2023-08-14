Hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilen 'cinsel istismar' faili cinayet işledi

İstanbul Bahçelievler'de, Serdar Taş isimli şahıs, tartıştığı Ferhat Ceylan'ı silahla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Taş'ın, 2019 yılında, bir rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem’e ‘cinsel istismarda bulunma’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı , kısa süre önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

İstanbul’da tartıştığı Ferhat Ceylan'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan Serdar Taş'ın, Ebru Erdem isimli çocuğa 'cinsel istismarda bulunma' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve kısa süre önce tahliye edildiği belirlendi.

İddiaya göre, Serdar Taş, cuma akşamı, Bahçelievler Bağcılar Caddesi'nde önce bir taksici ile tartıştı. Taş, o tartışmanın ardından yolda yürürken bu sefer de henüz öğrenilemeyen bir nedenle Ferhat Ceylan'la tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar Taş, üzerinde bulunan silahı çıkardı. Silahı gören Ferhat Ceylan, Taş'ın eline tekme attı. Yere düşen ikili bir süre kavga etti.

Yaşanan arbede sırasında Serdar Taş, silahla Ferhat Ceylan'a peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle Ferhat Ceylan yaralandı. Ağır yaralanan Ceylan, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Taş ise kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Serdar Taş'ın 2019 yılında Küçükçekmece'deki bir rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem davasında sanık olduğu, Taş'ın 'çocuğun öldürülmesi' suçundan beraat ettiği ancak 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.