Hapishane konseptli kafe: Hücreye girmek için sıra bekliyorlar

Bursa'da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor. İşletme sahibi, “Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” dedi.

Güncel 17.04.2024 15:41 Giriş: 17.04.2024 15:41

Güncelleme: 17.04.2024 15:47 Kaynak: DHA

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