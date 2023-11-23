Harçlık Avrupa'da sadakaya dönüştü: 6 Avro

Erdoğan’ın Cezayir dönüş yolunda yaptığı “TL’nin değer kaybettiği süreç bitti” açıklaması gündem oldu. Almanya’da çocuklara dağıttığı 200 TL’nin avro karşısındaki hali Erdoğan’ı gülünç duruma düşürdü.

İktidar ekonomide yaşadığı başarısızlığı ve halka çektirdiklerini örtmek için hayal satmaya devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kez TL üzerinden mesaj verdi.



Cezayir dönüşü ekonomik programa destek açıklarken "TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç bitti” dedi.

Erdoğan, "Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle lirada reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" iddiasında bulundu.

Erdoğan’ın TL açıklamasını 5 gün önce yaşanan bir olay tekzip etti. Almanya’da gurbetçi Türk çocuklara harçlık veren Erdoğan “Tabii avro vermeyeceğim” diyerek cebinden çıkarıp 200 TL dağıttı. Erdoğan’ın dağıttığı 200 TL, 6 avroya denk geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier görüşmek için Almanya'ya gitti.

Erdoğan'ın ziyareti esnasında yanına gelen çocuklara para verdiği görüntüler gündem oldu.



Görüntülerde Erdoğan'ın çocuklara cebinden çıkarttığı desteden 200 TL (6 Euro) verdiği anlar kameralara yansıdı.