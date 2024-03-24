'Hareketli seçmen' kayıtlarında son 3 gün: "Bir oy çok şeyi değiştirebilir"

DEM Partili Mehmet Saltoğlu, hareketli seçmen kayıtlarının 27 Mart’ta sona ereceğini söyledi. Saltoğlu, “AKP iktidarının bölgede yapmaya çalıştığı şeyleri boşa çıkarmak için bir oy önemli değil anlayışından sıyrılıp kurtulmak lazım” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde oluşturduğu Hareketli Seçmen Komisyonu ile kentin 3 bölgesinden 110 merkeze hareketli seçmenleri taşımayı hedefliyor.

Komisyon seçimde kayıtları farklı kentlerde bulunan seçmenleri, “Dem Gelir Bir Oy Hileleri Bozar!” sloganıyla 29 Mart’ta en az 200 otobüsle kentlere taşıyacak.

MA'nın haberine göre; Hareketli seçmen kayıtlarının 27 Mart’a kadar devam edeceğini belirten Hareketli Seçmen Komisyonu’ndan Mehmet Saltoğlu, hareketli seçmene dair yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Seçime sayılı günler kala iktidarın Kürt kentlerine taşıdığı seçmenleri anımsatan Saltoğlu, hareketli seçmene dönük yürüttükleri çalışmalar ile iktidarın bu politikalarını boşa düşürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

“Biz sandıklara girmiş olan oyların olduğu gibi hakiki bir şekilde çıkmasından yana olduğumuz için yapılan bu tüm usulsüzlükleri boşa çıkarma gayreti ve çabası içerisindeyiz” dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI DUYURUYLA SINIRLANDIRMIYORUZ"

İstanbul’un üç bölgesinde de oluşturdukları komisyonlarla tüm ilçelerde hareketli seçmenleri tespit ettiklerini ve kayıt almaya başladıklarını kaydeden Saltoğlu, hareketli seçmenleri tespit etmeye dönük uyguladıkları yöntemleri şöyle aktardı:

“Öncelikle çalışmalarımızı genel bir duyuru ile sınırlandırmıyor, temasla, diyalogla, bire bir görüşmelerle yürütüyoruz. Merkezden yerele kadar ilçe örgütlerimizle oluşturduğumuz sistem ve bu sistem üzerinden iletişimimiz söz konusu. Sadece batıdan değil bölgeden gelen kişilerle de gidip görüşüp onları sistemimize dahil etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda merkezimize direkt giden karekod uygulamalarımız ve iletişim bilgilerimiz var. Bu iletişim bilgilerine kim başvurur ise anında o bilgi hangi il ve ilçemiz ile ilgiliyse oraya iletiliyor ve ilçe örgütümüz de o kişiyle temas kurup gereken işlemi yapıyor.”

"60 BİNE YAKIN BİR SEÇMENİ BÖLGELERE TAŞIDIK"

Seçmeni taşımaya dönük yürüttükleri çalışmalarla önceki seçimde yakaladıkları 60 binlik rakamın üzerinde çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Saltoğlu, şunları söyledi:

“Biz Mayıs seçimlerinde mali eksiklikler gibi çok büyük zorluklara rağmen 60 bine yakın bir seçmeni bölgelere taşıdık. Şu anda da onun üzerine çıkma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz süreçte bazı zorluklar yaşadık ama şu an hem sistemimiz oturdu hem de yöneleceğimiz kesimler daha da netleşti. Seçmeni 29 Mart’ta göndererek 3 Nisan’da dönecek şekilde bir planlama çıkardık. Kendi imkanlarıyla gitmek isteyen çok vatandaşlarımız var ama biz onlarla da iletişim halindeyiz ve onların da bilgisini alıp sisteme giriyoruz. Yani hem takipteyiz hem de bir destek vermemiz gereken bir ihtiyaçları varsa onları da gidermeye çalışıyoruz.”

Bu anlamda kullanılacak her bir oyun büyük bir önem taşıdığının altını çizen Saltoğlu, henüz kayıt yapmayan seçmenlere şu çağrıda bulundu:

“Seçmenimizdeki ‘benim bir oyum var bu bir oydan bir şey çıkmaz’ eğilimi daha da güçleniyor. Ancak AKP iktidarının bölgede yapmaya çalıştığı şeyleri boşa çıkarmak için bir oy önemli değil anlayışından sıyrılıp kurtulmak lazım. O bir oy çok şeyi değiştirebilir. Biz gerçekten Kurdistan’da dışarıdan seçmen taşıyarak, oranın yaşayan insanı olmayanlarla seçim kazanmak isteyenlere karşı güçlü bir cevap vermemiz gerektiğini anlattığımızda bu anlaşılır bir şey haline geliyor. Biz onun için kendilerine destek olmaya hazırız. Mutlaka bulundukları yerlerdeki ilçe örgütlerimize gidip nerede oy kullanacaklarsa oraya gitme talebinde bulunmalarını istiyoruz.”