Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023: Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Harita Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Harita Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Harita Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Harita Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Harita Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023
Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|355,28334
|151526
|SAY
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|290,60584
|278970
|SAY
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği (İngilizce)
|289,48057
|282047
|SAY
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|288,30937
|285337
|SAY
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Harita Mühendisliği (%50 Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Harita Mühendisliği (Burslu)
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY