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Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023: Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Harita Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Harita Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023: Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Harita Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Harita Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Harita Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023

Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği355,28334151526SAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği290,60584278970SAY
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği (İngilizce)289,48057282047SAY
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği288,30937285337SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadıSAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadıSAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Harita Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Harita Mühendisliği (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
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