Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023: Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Harita Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Harita Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Harita Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Harita Mühendisliği Taban Puanları 2023

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