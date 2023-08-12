Harry Kane resmen Bayern Münih’te: Yıllık ücreti belli oldu

Bayern Münih, İngiltere’nin Tottenham takımında forma giyen yıldız futbolcu Harry Kane’i kadrosuna kattı. Kendisini 2027 yılına kadar Bavyera kulübüne bağlayan sözleşmeye imza atan Kane, Bayern Münih’te 9 numaralı formayı giyecek. Alman basınında çıkan haberlere göre bonservisine bonuslarla 120 milyon Euro ödenecek İngiliz futbolcu, yıllık 25 milyon Euro maaş alacak.

Bundesliga’nın ve dünya futbolunun köklü kulüplerinden Bayern Münih, yılın transferini tamamladı.

Alman kulübenden yapılan açıklamaya göre İngiliz milli futbolcu Harry Kane ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalandı. Yıldız golcü, Bayern Münih’te 9 numaralı formayı giyecek.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Kane’nin Bayern Münih’e transferinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Harry Kane'nin sadece FC Bayern'i güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda tüm Bundesliga için de iyi olacağını iddia etti.

Harry Kane de Bayern Münih’in bir parçası olmaktan mutlu olduğunu aktararak, “Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve ben her zaman kariyerimde en üst seviyede mücadele etmek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söyledim. Bayern Münih’in karakteristiği kazanma kültürüdür. Burada olmak güzel bir duygu” değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyada yer alan habere göre Bayern Münin Tottenham kulübüne tecrübeli golcü için bonus ödemleri dahil 120 milyon Euro ödedi. Kane'nin de yıllık 25 milyon Euro kazanacağı aktarıldı.

Kane, 2010’da profesyonel sözleşme imzaladığı Tottenham'da oynadığı 435 maçta 280 gol attı.

Tecrübeli oyuncu 2016, 2017 ve 2021’de Premier Lig’de gol kralı oldu.

Kane, İngiltere Milli Takımı’nda da forma giydiği 84 maçta 58 gol kaydetti.