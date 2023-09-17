Harşit Çayı'nda koruma altındaki su samurları 3'ü bir arada görüntülendi

Gümüşhane kent merkezindeki Harşit Çayı’nda koruma altında bulunan 3 su samuru aynı anda görüntülendi. Uzun süredir yağmur yağışı olmaması nedeniyle su seviyesi iyice düşen Harşit Çayı son günlerde su samurlarına da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan ve Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayı’nda su samurları bu sefer 3’ü bir arada görüntülendi.



Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurlarının görüntüleri bölgeden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına takıldı.

Zaman zaman ayıların da görüntülendiği Harşit Çayında bugün akşam saatlerinde kentin tam göbeğinde çay kenarında suda oynadığı ve balık avladığı görülen 3 su samuru bir süre sonra sudan çıkarak gözden kayboldu.



