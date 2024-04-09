Hasan Baltacı: Kasada maaşları ödeyecek para bile kalmamış

CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, "Belediyemizdeki ilk mesai günümüzde geldik gördük ki kasada maaşları ödeyecek para bile kalmamış" açıklamasını yaptı.

CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, görevine başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Baltacı, "6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz törenle görevi sizler adına teslim aldık. Dün belediyemizdeki ilk mesai günümüzde geldik gördük ki kasada maaşları ödeyecek para bile kalmamış" dedi.

Baltacı, şöyle devam etti: "Personelimize bayram öncesi ikramiyeli brüt maaş olarak 84 milyon 941 bin 697 lira ödeme gerçekleştirmemiz gerekirken kasada sadece 52 milyon 977 bin liramız olduğu için personellerimizin maaşlarının tamamını, ikramiyelerinin ise bir kısmını ödedik. Bayram sonrası personellerimizin ikramiyelerinden kalan kısmını hemen ödeyeceğiz."

Gereksiz tüm harcamalara son vereceklerini belirten Baltacı, "Tüm kaynaklarımızı verimli kullanacak, mali disiplini sağlayacağız. Kamuoyunu şeffaflık anlayışımız gereği bundan sonra da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.