Hasan Cemal, İttihatçı dedesinin o fotoğrafını ilk kez gördü

X'te Akademik Tarih isimli sosyal medya kullanıcısı, İttihat ve Terakkî Cemiyeti'nin simgelerinden biri olan Cemal Paşa'nın daha önce ortaya çıkarılmamış bir fotoğrafını paylaştı. İttihatçı dedesi Cemal Paşa'nın fotoğrafını gören gazeteci Hasan Cemal ise fotoğrafın altına yorum yaparak "İlk defa görüyorum" dedi.

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Fotoğraf: AA

İttihatçı Cemal Paşa'nın Kabil’de yaverleri Süreyya ve İsmet Bey ile çekilen bir fotoğrafı ilk kez paylaşıldı. X'te Akademik Tarih isimli sosyal medya kullanıcısı, İttihat ve Terakkî Cemiyet'inin kurucularından Cemal Paşa'ya ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Akademik Tarih isimli platform, "Cemal Paşa'nın ender fotoğraflarından biri. Paşa, yaverleri Süreyya ve İsmet Beyler ile Kabil'de, fil üstünde. Ağustos 1921" notuna yer vererek Cemal Paşa'nın yaverleri ile bir fotoğrafı paylaştı. Cemal Paşa'nın ender fotoğraflarından biri. Paşa, yaverleri Süreyya ve İsmet Beyler ile Kabil'de, fil üstünde. Ağustos 1921. pic.twitter.com/6Fd5SxaPAw — Akademik Tarih (@akademiktarihtr) January 31, 2024 Cemal Paşa'nın torunu gazeteci Hasan Cemal, platformun paylaşımına yorum yaparak, "İlk defa görüyorum, teşekkürler" mesajına yer verdi.