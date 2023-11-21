Hasan Saltık Kültür Merkezi, memleketi Hozat’ta açılıyor

İki yıl önce yaşamını yitiren Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın adı doğduğu topraklarda kurulan kültür merkeziyle yaşatılacak.

KÜLTÜR SERVİSİ

Anadolu etnomüzik arşivinin oluşmasına büyük katkı sunan Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın adı doğum yeri olan Dersim Hozat’ta yaşatılacak. İki yıl önce yaşamını yitiren yapımcının adını taşıyan Hasan Saltık Kültür Merkezi 25 Kasım Cumartesi günü Hozat’ta düzenlenecek bir törenle açılacak.

Hozat Belediyesi’nin tahsis ettiği binada Kalan Müzik’in katkılarıyla yenilenen Hasan Saltık Kültür Merkezi, ilçede yapılan kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

BİR 'ANI EVİ' İŞLEVİ GÖRECEK

Kültür Merkezi, Hasan Saltık’ın Anadolu etnomüzik arşivinin oluşmasına yaptığı katkıların tanıtılması ve hatırasının yaşatılması amacıyla hayata geçirildi. Mekân aynı zamanda yapımcının arşiv ve fotoğraflarının da yer aldığı bir anı evi işlevi görecek. 600 kişi kapasiteli Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde çok amaçlı bir sergi ve konser salonu yer alıyor.

Hasan Saltık Kültür Merkezi açılış törenine Saltık’ın ailesiyle birlikte aralarında Cihat Aşkın, Cengiz Özkan, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Mazlum Çimen, Ender Balkır, Selçuk Balcı, Olgun Şimşek gibi sanatçı dostları da katılacak.

ANISI DOĞDUĞU YERDE YAŞATILACAK

Hasan Saltık’ın eşi, Kalan Müzik’in yöneticisi Nilüfer Saltık, ailesi adına yaptığı açıklamada Saltık’ın bölge insanının sanatsal gelişimine daima önem verdiğini söyledi. Hasan Saltık’ın Dersim’le bağlarını hiç koparmadığını belirten Nilüfer Saltık, sözlerine şöyle devam etti:

“Hozat’tan 12 yaşında ayrılıp İstanbul’a taşınmasına rağmen gönlü daima Dersim’deydi, o bağı hiç koparmadı. Bugüne kadar kültür dünyasına sunduğu katkıların yarattığı etkiler düşünülünce, kendi doğduğu topraklarda onun anısını yaşatacak bir kültür merkezi olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden Hozat Belediyesi’nin aldığı kararla, Hasan adına bir kültür merkezi yaratılması fikrine çok sıcak baktık. Belediye tarafından tahsis edilen binayı renove ederek bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Bu merkezin, Hasan’ın da hep istediği gibi, bu topraklarda kültür ve sanat etkinliklerinin yeşertmesi açısından işlevsel bir mekâna dönüşmesini umuyoruz.”