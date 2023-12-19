Hasköy Kültür ve Sanat Evi'nin 4. kuruluş yıldönümünde "Aladağ" belgeseli gösterilecek

Hasköy Kültür ve Sanat Evi 4'üncü kuruluş yıldönümünde Ersin Erçin'in "Aladağ" belgeseli Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek.

Hasköy Kültür ve Sanat Evi 4'üncü kuruluş yıldönümününde Beyoğlu Sineması'nda "Aladağ" belgeseli gösterilecek.

Adana Altın Koza Film Festivali Juri Özel Ödülü alan Ersin Erçin'in yönetmenliğini üstlendiği “Aladağ” belgeseli ile 24 Aralık 2023 Pazar 14:00’da Beyoğlu Sineması'nda gösterime sunulacak.

4.kuruluş yıldönümümüzde Beyoğlu Sinemasındayız. Adana Altın Koza Film Festivali Juri Özel Ödüllü “Aladağ” belgeseli ile 24 Aralık 2023 Pazar 14:00’da Beyoğlu Sinemasında. Belgesel sunumumuza tüm dostlarımızı bekliyoruz. pic.twitter.com/VURltLAQeE — Hasköy Kültür ve Sanat Evi (@haskoykse) December 15, 2023

Hasköy Kültür ve Sanat Evi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çağrıda "Belgesel sunumumuza tüm dostlarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ALADAĞ BELGESELİ HAKKINDA

Belgesel, Aladağ'da 11 kız çocuğunun hayatını kaybettiği Süleymancı tarikatına ait kaçak yurt yangınını ve dava sürecini anlatıyor.

29 Kasım 2016'da Adana Aladağ'da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8. sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7. sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6. sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5. sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş hayatını kaybettmişti.

Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 22 öğrenci de hastanelere kaldırılmıştı.