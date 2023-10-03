Hasköy Kültür ve Sanatevi, ekim ayını Cumhuriyet'in 100. yılına ayırdı

Hasköy Kültür ve Sanatevi'nin yeni dönem etkinlikleri kapsamında '100 yıllık Cumhuriyet' programına müzisyen Murat Meriç konuk olacak. Etkinlik 6 Ekim Cuma günü sat 19.00'da gerçekleşecek. 14, 21 ve 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlere ise gazete Emre Kongar ve yazar Güven Gürkan Öztan katılacak.

Kültür Sanat 03.10.2023 15:22 Giriş: 03.10.2023 15:22

Güncelleme: 03.10.2023 15:56 Kaynak: Haber Merkezi

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