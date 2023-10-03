Hasköy Kültür ve Sanatevi, ekim ayını Cumhuriyet'in 100. yılına ayırdı
Hasköy Kültür ve Sanatevi'nin yeni dönem etkinlikleri kapsamında '100 yıllık Cumhuriyet' programına müzisyen Murat Meriç konuk olacak. Etkinlik 6 Ekim Cuma günü sat 19.00'da gerçekleşecek. 14, 21 ve 29 Ekim'de düzenlenecek etkinlere ise gazete Emre Kongar ve yazar Güven Gürkan Öztan katılacak.
Hasköy Kültür ve Sanatevi yeni dönem etkinliklerine başladı.
Hasköy Kültür ve Sanatevi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekim ayı etkinliklerine ilişkin bilgi verildi.
Ekim ayının Cumhuriyet'in 100. yılına ayıran Hasköy Kültür ve Sanatevi'nin ilk konuğu müzisyen Murat Meriç olacak.
Bu kapsamda 6 Ekim Cuma saat 19:00’da gerçekleşecek olan '100 yıllık Cumhuriyet' programının ilk konuğu müzisyen Murat Meriç olacak.
Program kapsamında yapılacak etkinlik ve günleri şöyle:
6 Ekim Cuma 19.00: Murat Meriç/Şarkılarla Memleket Tarihi
14 Ekim Cumartesi 19.00: Emre Kongar/Cumhuriyet Fikri
21 Ekim Cumartesi 19.00: Güven Gürkan Öztan/Cumhuriyet Yeniden
29 Ekim Pazar 19.00: Fener alayı
“100 Yıllık Cumhuriyet” programımızın ilk konuğu değerli müzisyen, sanatçı Murat Meriç (@PopDedik). 6 Ekim Cuma saat 19:00’da tüm dostlarımızı Hasköy Kültür ve Sanat Evimize bekliyoruz ✋ pic.twitter.com/XrUJccRi3x— Hasköy Kültür ve Sanat Evi (@haskoykse) October 2, 2023