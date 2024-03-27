Hasta tutuklu Yıldız için AYM’ye başvuruldu

Haber Merkezi

Evinden sedyeyle çıkarılarak cezaevine götürülen 75 yaşındaki hasta tutuklu Hatice Yıldız için avukatları Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptı. MA’nın haberine göre, Yıldız için yapılan AYM başvurusunda Anayasa ile güvence altına alınan “Suç ve cezaların kanunilik ilkesi”nin ihlal edildiği savunuldu.

Başvuruda, ayrıca kimi usuli işlemlerin de eksik olduğu aktarıldı. Hatice Yıldız’ın ileri yaşta olduğuna dikkat çekilerek birçok kronik hastalığına rağmen cezaevinde tutulduğuna işaret edilen başvurunun, öncelikli olarak incelenmesi talep edildi.

Yıldız hakkında cezaevindeki kızı ve kızının arkadaşına para yatırdığı için “örgüte finansman sağlamak” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.