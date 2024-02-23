Hastalar üzerinden 'menfaat' iddiası: 2’si doktor 3 gözaltı

Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelerek kendisine başvuran hastaları Adana'da bulunan özel bir hastaneye yönlendirdiği tespit edilen kulak burun boğaz doktoru H.İ, özel hastanede ameliyatların yapan E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K. gözaltına alındı.

Güncel 23.02.2024 12:30 Giriş: 23.02.2024 12:30

Güncelleme: 23.02.2024 12:36 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA