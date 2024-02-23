Hastalar üzerinden 'menfaat' iddiası: 2’si doktor 3 gözaltı
Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelerek kendisine başvuran hastaları Adana'da bulunan özel bir hastaneye yönlendirdiği tespit edilen kulak burun boğaz doktoru H.İ, özel hastanede ameliyatların yapan E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K. gözaltına alındı.
Mersin'de bulunan Tarsus Devlet Hastanesi’ne gelen hastaları Adana’da bir özel hastaneye yönlendiren hekimin de aralarında bulunduğu 2’si doktor 3 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesi’nde kulak burun boğaz doktoru H.İ’nin kendisine başvuran hastaları Adana’da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Soruşturma çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri doktor H.İ. ile birlikte özel hastanede ameliyatları yapan doktor E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.’yi gözaltına aldı.
Polis tarafından gözaltına alınan 2’si doktor 3 şüpheli emniyete götürüldü.İfadesi alınacak olan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.