Hastalıklar artıyor, aşı yapılması şart

Afet bölgesindeki temiz su ve hijyen sorununun çözülmemesi hastalıklara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Hepatit A başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların arttığını söyleyen hekimler, salgın riskine dikkat çekti.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerin üzerinden neredeyse 1 sene geçti ancak sorunlar ilk günkü gibi aynı duruyor. Özellikle bölgedeki temiz su ve hijyen sıkıntısı giderilmeyen depremzedeler, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. Hekimler, Hepatit A (sarılık) ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların artığına dikkat çekerek aşı çağrısı yaparken, uyuz vakalarında da artış görüldüğünü söyledi.

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Hepatit A vakalarında artış olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Sarılık hastalığının salgına dönüşme olasılığı var. Kişiden kişiye el temasıyla buluşuyor. Çocukların dışkısından bulaşabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın aşı kapsamında bir hastalık. Aşı oranlarımız düşük ve salgınlar bu yüzden çıkıyor. Hastalık ortaya çıkmadan önce en önemli önlem aşı. Hastalık ortaya çıktıktan sonra ise hijyen ve temas. Hastanın tespit edilerek izole edilmesi gerekiyor. Çok hızlı yayılıyor. Karaciğerde enfeksiyona sebep olup sarılığın ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Hepatit A ile birlikte diğer salgınları da görme riskimiz var. Sağlık Bakanlığı’na çok acil önlem alması yönünde çağrı yapıyoruz. Aşı kampanyası yapılması şart. Özellikle deprem bölgesi için çağrı yapıyorum.”

Deprem bölgesinde hemşire ihtiyacının arttığına da dikkat çeken Yılmaz şöyle devam etti: “Ebe hemşireye ihtiyacımız var. Deprem öncesi Antakya’da 125 tane olan ebe hemşire sayımız, şimdi 50’li rakamlarda. Yarı yarıya düştü. Bu aşıları yapanlar aslında hemşire arkadaşlarımız. Ama bizim bu konuda işgücü kaybımız çok fazla. İşgücünün artırılması gerekiyor.”

AŞI TEMİN EDİLMİYOR

TTB Aile Hekimliği Kolu da yaptığı açıklamada çocuklara yapılması gereken aşılamadan bahsetti. Hekimler, “Hepatit A aşısı 1.5 ve 2 yaşlarında iki doz olarak yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın aşı temini ve lojistiği eksik. Yine aşı sıkıntısına girildi. Yıllık çocuk sayımız ve doğurganlık kat sayısı biliniyor. Aşı yapılacak hedef nüfus ve gelecek yılın ihtiyacı kolaylıkla hesaplanabilir” dedi.

SEMPTOMLARA DİKKAT

Maraş’taki hekimler ise uyuz vakarının arttığını söyledi. Hekimler, uyuz hastalığının bulaşıcı olduğunu ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaan Taşolar “Uyuz, bir paraziter hastalık. Parazitin cildimizde yaptığı bir kaşıntı ile oluşan hastalıktır. Son dönemde toplu yaşam alanlarının artması nedeniyle artış gözlemlenmektedir. Uyuzlu bir hasta ile tokalaşma, kıyafetlerini giyme, aynı yatakta yatma ile temas artışı vakalarda artışa neden oluyor. Özellikle geceleri sıcaklarda kaşıntımız artıyor ve aile bireylerinden bir kaçı beraber kaşınıyorsa yüksek ihtimal ile uyuz hastalığına yakalanmış demektir. Mutlaka belirtilen semptom var ise dermatoloji hekimine görünmenizi istiyoruz” diye konuştu.