Hastane binasını fareler bastı: Yönetimden açıklama

Afyonkarahisar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi binasındaki servisleri fareler bastı. Olayın bir hasta yakını tarafından telefonla kayda alınmasının ardından hastane yönetimi ilaçlama yapıldığını duyurdu.

Afyonkarahisar'da hastane servislerinde çok sayıda farenin görülmesinin ardından yönetim ilaçlama yapıldığını belirtti.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi 2 Numaralı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi’nde meydana geldi. İsmini açıklamak istemeyen bir hasta yakını odada çok sayıda fare gördü.

Olayı telefonuyla kayda alan hasta yakını daha sonra fareleri öldürdü. Yaşananların ardından AFSÜ Başhekimliği olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bir hasta yakınının hasta odasındaki buzdolabında haşere olduğunu haber vermesi üzerine, personelimiz buzdolabındaki meyve poşetinde haşere olduğunu tespit etmiş ve gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır" denildi.

"HER YIL ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR"

"Tesisimizde her yıl, haşere ve kemirgenler ile mücadele için yetkili firmalarla anlaşma imzalanmakta ve personelimiz gözetiminde düzenli aralıklarla önleyici çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamı şöyle:

"Haşere veya kemirgenlerin görülmesi durumunda ise ivedilikle gerekli önlemler alınarak ek ilaçlama yapılmaktadır. Habere konu olay üzerine de hemen müdahale edilerek tekrar ilaçlama yapılmıştır. Hastane yönetimi olarak sağlık tesislerinin bütün vatandaşlarımızın en kaliteli hizmeti alması gereken kurumlar olduğunun bilinciyle çalışmaktayız."