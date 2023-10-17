Hastane saldırısı sonrası Netanyahu Hamas'ı sorumlu tuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de en az 500 kişinin öldüğü hastane saldırısının ardından açıklama yaptı. Netanyahu saldırıdan İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Gazze'te yüzlerce insanın can verdiği hastane saldırısına ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. Roketlerin İsrail'e yönelilk atıldığını belirten İsrail ordusu, söz konusu roketin vurulduğu an hastanenin çevresinden geçtiğini açıkladı. Açıklamayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da paylaştı.

Netanyahu paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel sistemleri üzerinde yapılan bir analiz, Gazze'de teröristler tarafından bir roket yağmurunun ateşlendiğini ve vurulduğu sırada Gazze'deki Al Ahli hastanesinin çok yakınında olduğunu gösteriyor.

Elimize birçok gelen istihbarata göre, Gazze'deki hastaneyi vuran başarısız roket fırlatmasının sorumlusu İslami Cihad."