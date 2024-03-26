Hastanede sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nda dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü. Beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Ankara'da bir hastanede muayeneye götürülürken sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti.

İddiala göre, Yenimahalle ilçesinde bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nda dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., muayeneye götürüldüğü sırada sedyeden düştü.

Hastanın sedyeden düştüğü sırada hasta bakıcı olan Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.’nin sedye ayarlarıyla oynadığı iddia edildi. Sedyeden düştüğü anda kafasına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçiren Muharrem D., yoğun bakımda 5 gün süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.